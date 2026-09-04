الدنمارك ترحب بمقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً لحل متوافق عليه بشأن الصحراء

خبرني - د. آمال جبور

رحّبت الدنمارك بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بشأن الصحراء، معتبرة إياه أساسا جيدا للتوصل إلى حل متوافق عليه بين الأطراف.

وجاء هذا الموقف على لسان وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، خلال بيان صحفي صدر بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى كوبنهاغن.

وأكد راسموسن أن بلاده، انسجاماً مع موقف الاتحاد الأوروبي، ترحب باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، كما أشاد بمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفاً إياه بأنه "موثوق" ويقدم "مساهمة جادة وأساسية في عملية الأمم المتحدة الجارية".

وشدد الوزير الدنماركي على أن المقترح المغربي يشكل أساساً جيداً لحل متوافق عليه بين الأطراف، في موقف يعكس استمرار اتساع الدعم الدولي للمبادرة المغربية داخل الأطر الأممية والدولية.

ويكتسب الموقف الدنماركي أهمية إضافية لكون الدنمارك عضواً في مجلس الأمن الدولي، بما يعكس، وفق الرباط، استمرار الدينامية الدولية الداعمة للموقف المغربي بشأن سيادته على الصحراء ومقترح الحكم الذاتي.

وتتجاوز أهمية هذا الموقف مضمون التأييد السياسي للمقترح المغربي، لكونه صادراً عن الدنمارك، العضو في مجلس الأمن الدولي، وفي توقيت يسبق اجتماعات الأمم المتحدة المرتقبة في أكتوبر المقبل بنيويورك. ومن شأن هذا التأكيد أن يضيف وزناً سياسياً إلى الدينامية الدولية الجارية حول مقترح الحكم الذاتي، خصوصاً مع دخول المسار الأممي مرحلة يُنتظر أن يكون فيها النقاش حول أسس الحل وآفاق التسوية أكثر وضوحاً، بما يعزز حضور المقترح المغربي باعتباره أرضية واقعية وجادة للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه.