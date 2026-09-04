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مدير الجمارك يوجه بحلول عاجلة لأزمة الشحن في حدود جابر

  • 04 أيلول 2026
  • 22:00
مدير الجمارك يوجه بحلول عاجلة لأزمة الشحن في حدود جابر

خبرني - أجرى مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، زيارة مفاجئة إلى مركز جمرك حدود جابر، للوقوف ميدانيا على واقع أزمة الشحن والاطلاع على سير الإجراءات والتحديات التي تواجه حركة التجارة عبر الحدود.

ووجه العكاليك إلى إيجاد حلول عملية وسريعة، وإعداد خطط طوارئ وبدائل قابلة للتنفيذ، بما يضمن انسيابية حركة الشحن والتعامل بكفاءة مع أي زيادة أو مستجدات في حركة التجارة عبر المركز.

وأكد أهمية التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في المركز، وسرعة معالجة التحديات التي تواجه حركة الشحن، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وانسيابية حركة التجارة.

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