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سلاح الجو الملكي يشارك بطائرتين في إخماد حريق بين عجلون وجرش

  • 04 أيلول 2026
  • 21:58
سلاح الجو الملكي يشارك بطائرتين في إخماد حريق بين عجلون وجرش

خبرني  - شاركت طائرتان عموديتان من نوع "بلاك هوك"، تابعتان لقيادة سلاح الجو الملكي، اليوم الجمعة، في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في المناطق الحرجية بين محافظتي عجلون وجرش، إسناداً لجهود فرق الدفاع المدني والجهات المعنية العاملة في الموقع.

ونفذت الطائرتان طلعات جوية لإخماد بؤر النيران ودعم فرق الإطفاء على الأرض، في ظل الطبيعة الجبلية الوعرة وصعوبة الوصول إلى بعض مواقع الحريق.

وكان الحريق قد اندلع في منطقة جبل أبو النمر داخل محافظة عجلون، قبل أن يمتد باتجاه منطقة أم جوزة ضمن اختصاص لواء المعراض في محافظة جرش، وأتى على نحو 25 دونماً من الأراضي الحرجية.

وأسهمت الجهود المشتركة لسلاح الجو الملكي وفرق الدفاع المدني والجهات المعنية في السيطرة على الحريق والحد من امتداده، فيما واصلت الفرق المختصة عمليات التبريد والمراقبة للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

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