ترمب : سأوقف التجارة مع بعض الدول إذا لم يخفض المركزي الأميركي الفائدة

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، الجمعة، إنه سيوقف التعامل التجاري مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها ما لم يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "تضع أسعار الفائدة المرتفعة الولايات المتحدة في وضع غير عادل للغاية من ناحية المنافسة، ولن أسمح بحدوث ذلك!".

وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بأكثر من ثلاثة أمثال التوقعات خلال آب الماضي، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل، مما يعزز الحجج الداعية إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في أيلول.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، الجمعة، ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 162 ألف وظيفة في آب، مقارنة بتوقعات اقتصاديين شملهم استطلاع لوكالة بلومبرغ بإضافة نحو 55 ألف وظيفة فقط.

وأبقى معدل البطالة على مستواه دون تغيير عند 4.1%، فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 7 ملايين شخص.