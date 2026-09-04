وكلاء السياحة : حجوزات السياحة الصادرة تتراجع 70% بسبب التوترات الإقليمية

خبرني - قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة، إن حجوزات السياحة الصادرة تراجعت بأكثر من 70% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الخصاونة، الجمعة، أن هذه التوترات أثرت مباشرة في رغبة الأردنيين بالسفر إلى الخارج، بسبب المخاوف المرتبطة بإغلاق المطارات أو تأخر الرحلات وإمكانية اضطرار المسافر إلى تمديد إقامته خارج المملكة، بحسب المملكة.

وأوضح أن السياحة الوافدة الأجنبية تأثرت كذلك بالأوضاع الإقليمية، إذ تراجعت الحجوزات المرتبطة بها بنحو 80% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما انعكس على قدرة مكاتب السياحة والسفر على تغطية نفقاتها التشغيلية والحفاظ على مواردها البشرية وتنفيذ خططها التسويقية.

وأشار الخصاونة إلى أن ضعف الطلب على البرامج السياحية دفع المكاتب إلى تقليص الإنفاق التسويقي، في ظل محدودية العائد المتوقع من الترويج للسياحة الصادرة والوافدة.

وأكد أهمية تعزيز السياحة الداخلية بوصفها أحد المسارات القادرة على دعم القطاع، مشيرًا إلى أن المواطن الأردني يشكل "صمام أمان" لاستمرارية عمل مكاتب السياحة والسفر.

وقال إن برنامج "أردننا جنة" أسهم في تحفيز نحو 180 ألف أردني على زيارة المواقع السياحية داخل المملكة، إلا أن البرامج المدعومة وحدها لا تكفي لتعويض الخسائر التي لحقت بالمكاتب نتيجة تراجع السياحتين الصادرة والوافدة.

وبيّن أن الجمعية تعمل على عقد شراكات مع الفنادق في مختلف المحافظات، لتوفير أسعار تفضيلية لمكاتب السياحة، إلى جانب التعاون مع جمعيات الأدلاء السياحيين والمطاعم السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص، بهدف تطوير برامج تشجع الأردنيين على السياحة الداخلية.

وأشار الخصاونة إلى وجود اجتماعات مع وزارة السياحة والآثار لبحث توفير برامج دعم مباشر لمكاتب السياحة، أو تقديم تسهيلات ائتمانية وإعفاءات من بعض الرسوم والأقساط، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العاملين لديها.

وبلغ عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 904,811 شخصًا، بانخفاض نسبته 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت 1,010,602 مغادر.

وبحسب البنك المركزي بلغ الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 1,154.2 مليون دولار (نحو 1.15 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.