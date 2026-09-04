ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن .. وقروض السكن في المرتبة الأولى

خبرني - أظهرت أحدث بياناتٍ صادرة عن البنك المركزي، ارتفاعاً بإجمالي مديونية الأفراد مسجلة 14.312 مليار دينار، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ14.1 مليار دينار، في الربع الأول من 2025، ونحو 13.951 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وبحسب الأرقام، واصلت القروض السكنية استحواذها على الحصة الكبرى من المديونية بقيمة 5.754 مليار دينار بزيادة طفيفة، نحو 0.2%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ونسبة أقل مقارنة بنهاية الربع الرابع، فيما نمت قروض المركبات أقل من 1%، مقارنة بالربع ذاته من 2025، وبلغت 1.865 مليار دينار، لكن انخفضت قرابة 2%، مقارنة مع نهاية 2025.

وسجلت القروض الشخصية نمواً متواصلاً لتصل إلى 4.664 مليار دينار، بارتفاع 3.2%، و2.7% مقارنة بالربعين الأول والرابع من العام الماضي، كما واصلت بطاقات الائتمان اتجاهها الصعودي لتصل إلى 565 مليون دينار، بنمو سنوي 4.8% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، و1.4% مقارنة بنهاية العام ذاته.

من ناحية أخرى تراجعت القروض الاستهلاكية بشكل واضح، وبأكثر من 17% إلى 1.051 مليار دينار، مقارنة بالربع الأول من 2025، كما تراجعت بنسبة 3.6%، مقارنة بنهاية العام ذاته، نتيجة تحول نمط التسهيلات نحو القروض الشخصية وتشديد السياسات الائتمانية للبنوك تجاه هذا النوع من القروض.

قروض الخدمات التي تشمل قروض التعليم، والرعاية الصحية الأولية، حققت قفزة بنسبة 53%، لتصل إلى 26 مليون دينار، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وبنسبة قاربت 82% مقابل نهاية 2025، في وقت ارتفع فيه تمويل البنود الأخرى إلى 387 مليون دينار، في الفترة من كانون ثاني إلى نهاية آذار من العام الحالي.