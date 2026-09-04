بلدية جرش تباشر تنفيذ عطاءين بقيمة 288 ألف دينار لتعبيد وصيانة الطرق

خبرني - باشرت بلدية جرش الكبرى تنفيذ عطاءين لإعادة صيانة وتأهيل وتعبيد عدد من الطرق بمساحة حوالي 30 ألف متر مربع في مناطق تابعة للبلدية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 288 ألف دينار، وفق المستشار الفني في البلدية علي شوقة.

وقال شوقة إن العطاء الأول تبلغ قيمته 91 ألف دينار، ويشمل إعادة تأهيل وتعبيد طريق الخريشية، وطريق آخر في منطقة سوف. وتبلغ قيمة العطاء الثاني 197 ألف دينار، ويشمل إعادة تأهيل وصيانة وتعبيد طريق إسكان الشواهد، والطريق المحاذي لمحكمة بداية جرش، إضافة إلى شوارع محاذية لمديرية شرطة جرش، بحسب المملكة.

وأضاف شوقة أن هناك عطاءات قيد الإحالة، فيما يجري تجهيز الدراسات اللازمة لطرحها قريبا، بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتعبيد لطرق بمساحات تصل إلى حوالي 170 ألف متر مربع، وفق الأولويات والحاجة داخل حدود البلدية.

وأشار شوقة إلى أن البلدية ستطرح عطاء لإنشاء قاعة اجتماعات إضافة إلى مبنى البلدية، بمساحة تبلغ 230 مترا مربعا.

وبيّن شوقة أن هناك عطاءات قيد الطرح لمعالجة البؤر الساخنة استعدادا لفصل الشتاء، بقيمة تقديرية تبلغ 190 ألف دينار، لإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار، بهدف الحد من تجمع المياه ومعالجة المواقع التي قد تشهد مشكلات خلال فصل الشتاء.

وأوضح شوقة أن هناك عطاء قيد الطرح لإنشاء جدران استنادية بقيمة تقديرية تبلغ 300 ألف دينار في مختلف المناطق التابعة للبلدية، وفق الاحتياجات والأولويات.

ولفت إلى أن البلدية أعدت دراسة لطرح عطاء لإنشاء 22 هنجر بهدف توسعة المدينة الحرفية وتنظيم الأنشطة والخدمات فيها.

وبيّن شوقة أن البلدية خصصت حوالي 350 ألف دينار لشراء آليات جديدة، تشمل ضاغطات لجمع النفايات وقلاّبات وآليات أخرى، بهدف تعزيز أسطول الآليات الموجود لديها ورفع قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.