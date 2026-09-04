49 ألف عامل في قطاع البريد بالأردن

خبرني - قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الخميس، إن البيانات الإحصائية لقطاع البريد أظهرت توسعاً في توفير فرص العمل.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن إجمالي أعداد العاملين في القطاع ارتفع من نحو (39.5) ألف عامل في العام 2024 ليصل إلى (49) ألف عامل مع نهاية العام 2025 .

كما أظهرت البيانات تنامياً في أعداد المشغلين والمركبات، إذ ارتفع عدد مشغلي البريد الخاص المحلي إلى (181) مشغلاً في العام 2025 مقابل (163) مشغلاً في العام 2024، في حين بلغ عدد مشغلي البريد الخاص الدولي (14) مشغلاً في العام 2025 مقارنة بـ (12) مشغلاً في العام 2024.

كما سجل أسطول المركبات العاملة في القطاع نمواً ليصل إلى نحو (46) ألف مركبة في العام 2025 مقارنة بـ (37) ألفاً في العام 2024.

وأكدت البيانات الإحصائية الدور التنموي والاقتصادي المهم الذي يقدمه قطاع البريد في دعم قطاعات التجارة الإلكترونية والنقل، وحرص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على تنظيم السوق وتحفيز الاستثمار بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.

يأتي هذا التطور المتسارع في إطار الخطط الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى مواكبة أحدث الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية والبريدية. كما يعكس التزام الجهات التنظيمية بتوفير بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.