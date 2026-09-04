السيطرة على حريق أتى على نحو 25 دونما بين جرش وعجلون

خبرني - قال متصرف لواء المعراض سطام المجالي، الجمعة، إن كوادر الدفاع المدني سيطرت على حريق في منطقة ساكب، أتى على نحو 25 دونما، فيما شاركت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في عمليات إخماده.

وأضاف المجالي أن الحريق اندلع في منطقة جبل أبو النمر داخل محافظة عجلون، قبل أن يمتد باتجاه منطقة أم جوزة ضمن اختصاص لواء المعراض في محافظة جرش، بحسب المملكة.

وأوضح أن الحريق أتى على نحو 25 دونما، من بينها نحو دونمين ضمن اختصاص لواء المعراض، مؤكدا أن كوادر الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عليه، فيما جرت عمليات التبريد والمراقبة للتأكد من عدم تجدد النيران.

وكانت فرق الدفاع المدني قد تعاملت منذ وقت سابق الجمعة مع الحريق في منطقة ساكب، وسط صعوبات في الوصول إلى موقعه بسبب الطبيعة الجبلية الوعرة للمنطقة.