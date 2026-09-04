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الأحوال المدنية تمدد دوام 6 مكاتب في عمان يومي السبت القادمين

  • 04 أيلول 2026
  • 18:22
الأحوال المدنية تمدد دوام 6 مكاتب في عمان يومي السبت القادمين

خبرني  -  قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، المهندس غيث غازي الطيب، تمديد دوام يوم السبت في 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة، وذلك خلال يومي السبت 5 و12 أيلول الحالي، وذلك استجابةً للإقبال المتزايد على خدمات الدائرة.

وأوضح الطيب اليوم الجمعة، أن المكاتب المشمولة بالدوام هي (مكتب جوازات عمان المركز ومكتب البطاقة الذكية) الكائنان في مبنى الدائرة الرئيسي في طبربور، إضافة إلى مكاتب أحوال وجوازات الأشرفية ووادي السير وتلاع العلي وحي نزال.

وبين أن الدوام في المكاتب الستة خلال يومي السبت سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

وأشار الطيب إلى أن الدائرة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الإقبال على خدماتها، وتعمل على اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة وفقاً لمتطلبات العمل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للكوادر والمرافق، ويسهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتمكينهم من الحصول على وثائقهم بكل سهولة ويسر.

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