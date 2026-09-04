أديداس تواجه دعوات للمقاطعة بعد حملة دعائية لجندي إسرائيلي

خبرني - تواجه شركة أديداس الألمانية المصنعة للملابس الرياضية والتي ترعى عدداً كبيراً من قمصان أندية كرة القدم العالمية، دعوات كبيرة للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب حملة دعائية لمنتجاتها ظهر فيها جندي إسرائيلي، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة من الكثير من المتابعين بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ عام 2023، ومستمرة حتى الآن.

واختارت شركة أديداس الألمانية جندياً إسرائيلياً مبتور إحدى القدمين ويُدعى شاليف بيتون، والذي خسر قدمه خلال عملية عسكرية داخل قطاع غزة في عام 2021 وفقاً لموقع "The Cradle"، الجمعة، لكي يكون الوجه الدعائي لحملة ترويجية بعنوان "خدمة الحذاء الواحد" في إسرائيل، وهي حملة انطلقت في متاجر الشركة في إسرائيل والتي تتيح لمبتوري الأطراف والقدمين تحديداً شراء حذاء رياضي واحد بنصف سعر الزوج الكامل.

وسرعان ما تعرضت الشركة الألمانية لانتقادات كبيرة، من جهات عدة وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين، بسبب إشراك جندي إسرائيلي ساهم في قتل فلسطينيين أبرياء داخل قطاع غزة، كما وأدان عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو الترويجي وخصوصاً على "إكس"، إذ كانت التعليقات غاضبة وتصف إشراك جندي مبتور القدم تسبب ببتر أطراف أطفال وأبرياء في قطاع غزة، بمثابة خطأ إنساني كبير من الشركة.

واعتبر رواد موقع إكس الذين كتبوا باللغة العربية أن ما فعلته الشركة سبب إضافي لمقاطعة منتجات الشركة الرياضية، لأن الشركة لم تخجل من استخدام مُجرّم حرب في حملة دعائية رياضية، كما وتساءل البعض عما إذا كانت الشركة الألمانية تعرف أن أكثر من 10 آلاف شخص بترت إسرائيل أطرافهم في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الأخيرة التي بدأت في أكتوبر 2023. يُذكر أن هذه الحادثة لم تكن الأولى التي تواجه فيها شركة "أديداس" حملة مقاطعة كبيرة؛ إذ استبعدت في عام 2024 عارضة الأزياء الأميركية الفلسطينية، بيلا حديد، من حملة إعلامية لأحذية رياضية كلاسيكية خاصة بها، الأمر الذي تسبب بدعوات كبيرة لمقاطعة الشركة الألمانية آنذاك.