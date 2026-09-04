عراقجي للصفدي : كم من الوقت يتعيّن على إيران أن تنتظر؟

خبرني - رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تصريحات لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي والتي ألقى فيها الضوء على انطلاق الهجمات الإيرانية ضد الأردن ودول خليجية بعد ساعات فقط من بدء الحرب الأمريكية على طهران.

وقال عراقجي في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "كم من الوقت يرى وزير الخارجية الأردني، أنه يتعين على إيران أن تنتظر قبل أن تردّ على معتدٍ لا يحترم سيادة العرب ولا سيادة إيران؟".

وأضاف عراقجي: "هل هو (وزير الخارجية الأردني) حقًا غير مدرك أن المجال الجوي والأراضي والمياه العربية استُخدمت في الهجمات الأمريكية الأولى التي أسفرت عن مقتل إيرانيين أبرياء؟".

وكان الصفدي قد أدان خلال مؤتمر صحفي مشترك في فيينا مع وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا، بياته ماينل رايسينغر، الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أنّ هذه الاعتداءات "بدأت بعد ساعات من انطلاق الحرب الأخيرة، رغم أنّ الأردن والدول العربية ليسوا طرفا فيها وعملوا على الحؤول دون انطلاقها".

وأضاف الصفدي في تصريحاته أن "الأردن يريد علاقات طيبة مع إيران، لكن الوصول إلى هذه العلاقات يتطلب معالجة كل أسباب التوتر السابقة، والتي شملت دعم تهريب المخدرات والسلاح إلى الأردن ومحاولات العبث في أمنه واستقراره".