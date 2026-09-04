واقع السجون الأردنية: تحديات وحلول

تمثل السجون أحد الركائز الأساسية لأي نظام قضائي، فهي المكان الذي يعاد فيه تأهيل المخالفين للقانون، ويحتجز فيه مرتكبو الجرائم لضمان أمن المجتمع. وفي الأردن، كما هو الحال في العديد من دول العالم، تواجه السجون تحديات جمة تنال من فعاليتها في تحقيق أهدافها الإصلاحية والإنسانية. من أبرز هذه التحديات الاكتظاظ العددي، وضعف البنية التحتية، ونقص الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى صعوبة توفير الأدوية اللازمة للنزلاء. هذه المشكلات لا تؤثر فقط على جودة حياة السجناء، بل تمتد لتشكل عبئًا على العاملين في القطاع وتعيق جهود الإصلاح والتأهيل.

يعتبر الاكتظاظ العددي أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون الأردنية. فمع تزايد أعداد الموقوفين والمحكومين، تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون بكثير، مما يؤدي إلى اكتظاظ الغرف والمهاجع. هذا الاكتظاظ يؤثر سلبًا على صحة النزلاء وسلامتهم، ويزيد من انتشار الأمراض المعدية، ويحد من المساحة المتاحة للنشاطات اليومية، مثل التعلم والعمل والتريض. كما أن الازدحام يجعل من الصعب على إدارة السجن توفير بيئة آمنة ومنظمة، ويزيد من احتمالات الاحتكاكات والمشاجرات بين النزلاء. تفرض هذه الظروف ضغطًا هائلاً على الموارد المتاحة، سواء من حيث الغذاء أو الملابس أو حتى المساحة المخصصة للنوم، مما يخلق حالة من التوتر وعدم الرضا العام.

تتعلق مشكلة أخرى جوهرية بضعف البنية التحتية للسجون. فالعديد من المنشآت السجنية أقيمت منذ فترة طويلة، ولم تخضع للصيانة أو التحديث اللازمين لمواكبة الزيادة السكانية أو المعايير الحديثة للسجون. يظهر هذا الضعف جليًا في حالة الغرف والمباني، حيث تكون الجدران متشققة، والأسقف مهترئة، والتهوية سيئة. وتشكل الحمامات ومرافق النظافة مشكلة خاصة. غالبًا ما تكون الحمامات قليلة العدد مقارنة بعدد النزلاء، وتعاني من نقص المياه، وسوء الصرف الصحي، وعدم كفاية مواد التنظيف. هذا الوضع يؤدي إلى تدهور كبير في مستوى النظافة الشخصية والبيئية، مما يعرض النزلاء لخطر الإصابة بالأمراض الجلدية ومشاكل صحية أخرى. إن توفير بيئة صحية وآمنة هو حق أساسي للنزلاء، وتدهور البنية التحتية، وخاصة مرافق النظافة، يتعارض مع هذا الحق.

بالإضافة إلى ما سبق، تواجه السجون الأردنية تحديات كبيرة في توفير الأدوية اللازمة للنزلاء. فكثير من السجناء يعانون من أمراض مزمنة أو يحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة. ومع ذلك، فإن المخصصات المالية لقطاع الصحة في السجون غالبًا ما تكون محدودة، مما يؤثر على قدرة المستشفيات والمراكز الصحية داخل السجون على شراء وتوفير كافة الأدوية المطلوبة. يؤدي نقص الأدوية إلى تفاقم الأمراض، وزيادة معاناة النزلاء، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. كما أن تأخير أو عدم توفير العلاج المناسب يمكن أن يثير قلق أسر السجناء ويزيد من الضغط على الجهات المعنية. إن الحق في الصحة لا يتوقف عند أبواب السجن، ويجب على الدولة ضمان حصول النزلاء على الرعاية الطبية اللازمة.

إن مواجهة هذه التحديات تتطلب رؤية شاملة وخطة عمل متكاملة. أولاً، يجب العمل على تخفيف الاكتظاظ العددي. يمكن تحقيق ذلك من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتشجيع استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية في القضايا البسيطة، مثل خدمة المجتمع أو الغرامات، وتكثيف برامج العفو في المناسبات الوطنية. كما يمكن النظر في إنشاء سجون جديدة أو توسيع القائمة منها، مع الحرص على أن تكون هذه المنشآت مصممة وفقًا للمعايير الدولية الحديثة التي تضمن توفير بيئة صحية وإنسانية.

ثانيًا، تأتي أهمية تطوير البنية التحتية للسجون. يجب تخصيص ميزانيات كافية لصيانة المباني القائمة وتحديثها، مع التركيز بشكل خاص على تحسين مرافق الحمامات وأنظمة الصرف الصحي والمياه. كما ينبغي زيادة عدد هذه المرافق لتتناسب مع أعداد النزلاء، وتوفير مواد التنظيف باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين التهوية والإضاءة في الغرف والمهاجع، وتوفير مساحات مناسبة للنشاطات المختلفة. يمكن النظر في إدخال تقنيات حديثة في إدارة السجون لزيادة كفاءة استخدام الموارد وتحسين الظروف العامة.

ثالثًا، يعتبر ضمان توفير الأدوية والرعاية الصحية الكافية أولوية قصوى. يجب زيادة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي في السجون، والتأكد من توفر قائمة شاملة بالأدوية الأساسية، وخاصة للأمراض المزمنة. يمكن التعاون مع وزارة الصحة والجمعيات الطبية لتوفير الأطباء المتخصصين، وتجهيز العيادات والمستشفيات داخل السجون بالمعدات اللازمة. كما يمكن استكشاف آليات لتبسيط إجراءات صرف الأدوية وتوفيرها بسرعة عند الحاجة. يجب أن تكون هناك متابعة دورية لحالة النزلاء الصحية، وتوفير فحوصات طبية منتظمة.

إلى جانب هذه الحلول المباشرة، هناك حاجة ماسة لتبني فلسفة إصلاحية تركز على إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم. يشمل ذلك توفير برامج تعليمية وتدريب مهني، وتشجيع الأنشطة الثقافية والرياضية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي. السجون يجب أن تكون أماكن للإصلاح وليس للعقاب فقط.

ختامًا، تواجه السجون الأردنية تحديات حقيقية تتعلق بالاكتظاظ، وضعف البنية التحتية، ونقص الخدمات الطبية. إن معالجة هذه المشاكل ليست مجرد واجب أخلاقي أو إنساني، بل هي ضرورة لضمان فعالية النظام القضائي، وتعزيز الأمن المجتمعي، وتحقيق العدالة. يتطلب هذا تضافر الجهود من قبل الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وجميع المعنيين، لوضع خطط عمل واقعية ومستدامة، وتحويل السجون من أماكن للعقاب إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، تفتح أبوابها للأمل والمستقبل.