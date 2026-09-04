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حريق يلتهم عشرات الدونمات من الأشجار الحرجية بين جرش وعجلون

  • 04 أيلول 2026
  • 16:46
حريق يلتهم عشرات الدونمات من الأشجار الحرجية بين جرش وعجلون
صورة أرشيفية لكوادر الدفاع المدني

خبرني - تكافح فرق الدفاع المدني، الجمعة، حريقا اندلع في منطقة حرجية وعرة بين محافظتي جرش وعجلون، وأتى حتى عصر الجمعة على عشرات الدونمات من الأراضي والأشجار الحرجية المعمرة.

واندلع الحريق في منطقة ساكب بمحافظة جرش، ضمن امتداد جبلي بين محافظتي جرش وعجلون، بحسب المملكة.

وتعمل فرق الدفاع المدني بإسناد من مديريات الزراعة على مكافحة النيران والوصول إلى مواقع الحريق.

وتشكل طبيعة المنطقة الوعرة صعوبة بالغة أمام وصول آليات الدفاع المدني، فيما تعمل الفرق على فتح طرق داخل الأراضي الحرجية لتسهيل الوصول إلى موقع الحريق، بالتزامن مع هبات رياح تسهم في زيادة صعوبة السيطرة عليه.

وتشارك طائرات سلاح الجو الملكي في إطفاء الحريق لوعورة تضاريس المنطقة.

وطال الحريق عشرات الدونمات وعددا كبيرا من الأشجار الحرجية المعمرة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على أسباب اندلاعه.

وتعد  منطقة ساكب من المناطق التي تستقطب أعدادا كبيرة من المتنزهين والزوار، نظرا لطبيعتها الحرجية، حيث يتواجد الزوار على جوانب الطرق وداخل الغابات للتنزه.

في السياق ، دعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند التواجد بالقرب من الغابات، وعدم التساهل في إشعال النيران، لما قد تشكله الحرائق من خطورة على الغابات والسكان المجاورين لها.

يذكر ان المنطقة شهدت قبل نحو عامين حريقا كبيرا بالقرب من الموقع الحالي، أتى على مساحات واسعة من الأراضي والأشجار الحرجية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية آنذاك من إلقاء القبض على مشتبه بهم وتحويلهم إلى الجهات المعنية.

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