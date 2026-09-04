تنقلات إدارية في وزارة الأشغال - أسماء

خبرني - أجرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنقلات إدارية شملت عددا من المواقع القيادية ومديريات الأشغال في المحافظات، في إطار تنظيم العمل وتعزيز كفاءة الأداء.

وشملت التنقلات تكليف إيمان عبيدات أمينا لسر مجلس البناء الوطني، ومنى البلاونة مديرا لإدارة الطرق، وعبدالناصر كلباني مديرا لشؤون المحافظات.

كما شملت تكليف خالد الجزازي مديرا لأشغال محافظة العاصمة، وأحمد الكساسبة مديرا لأشغال محافظة مأدبا، ورحاب العتوم مديرا لأشغال محافظة إربد، وآلاء هزايمة مديرا لأشغال محافظة عجلون، ومحمد الهباشين مديرا لأشغال محافظة الزرقاء، وماجد العلوان مديرا لأشغال محافظة المفرق.

وتأتي هذه التنقلات في إطار توجه الوزارة لتطوير الأداء الإداري والفني وتعزيز كفاءة العمل في مختلف المديريات.