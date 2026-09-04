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تعديلات مرورية في جبل عمّان

  • 04 أيلول 2026
  • 16:32
تعديلات مرورية في جبل عمّان

خبرني  - بدأت أمانة عمّان الكبرى، من خلال دائرة عمليات المرور، و بالتعاون  والتنسيق مع إدارة السير، تطبيق تعديلات على اتجاهات السير في عدد من الشوارع المحيطة بالحي الطبي في منطقة جبل عمّان، صباح اليوم الجمعة، وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية وتعزيز انسيابية السير في المنطقة.

وشملت التعديلات تحويل شارع المتنبي من شارع باتجاهين إلى شارع باتجاه واحد، فيما جرى عكس اتجاه السير في شارع نينوى، ليصبح مساراً للخروج باتجاه شارع ابن خلدون.

وتأتي هذه التعديلات ضمن الإجراءات المرورية التي تنفذها أمانة عمّان بالتنسيق مع إدارة السير، بهدف تنظيم حركة السير ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في الحد من الازدحامات وتحسين انسيابية المركبات في محيط الحي الطبي.

ودعت أمانة عمّان وإدارة السير السائقين ومستخدمي الطريق إلى الانتباه للتغييرات الجديدة، والالتزام باللوحات والإشارات المرورية واتجاهات السير المعتمدة، واتباع إرشادات كوادر إدارة السير  العاملة ميدانياً، حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية.

 

رسم توضيحي يبين التحويلات المرورية الجديدة واتجاهات السير المعتمدة في المنطقة
رسم توضيحي يبين التحويلات المرورية الجديدة واتجاهات السير المعتمدة في المنطقة

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