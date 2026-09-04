الصحة المصرية: 4 أردنيين في العناية المركزة من بين 11 مصابا بحادث نويبع

خبرني - قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، الجمعة، إن 4 من المصابين الأردنيين في حادث السير الذي وقع على طريق نويبع–دهب موجودون في العناية المركزة، من أصل 11 مصابا أردنيا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

وأضاف عبد الغفار، لقناة المملكة، الجمعة، أن المصابين، وبينهم أطفال وبالغون، يعانون إصابات متفاوتة تشمل كدمات وجروحا وكسورا، فيما تحتاج بعض الحالات إلى تدخلات جراحية.

وأوضح أن من بين الإصابات المسجلة كسرا في الفقرات القطنية، وجروحا قطعية مع اشتباه بوجود كسر في قاع الجمجمة، مشيرا إلى أن بعض المصابين يجري تحضيرهم لإجراء عمليات جراحية.

وبين أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات شرم الشيخ الدولي ومجمع الفيروز وسانت كاترين، موضحا أن 4 حالات موجودة في العناية المركزة، فيما يتلقى بقية المصابين العلاج في الأقسام الداخلية.

وأشار عبد الغفار إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات الأردنية المعنية والسفارة الأردنية في مصر لمتابعة أوضاع المصابين وتسهيل التواصل مع ذويهم.

وأكد أن نقل أي من المصابين إلى الأردن مرتبط بتقييم وضعه الصحي، موضحا أنه في حال أفادت التقارير الطبية بإمكانية نقل المصاب مع الحفاظ على سلامته الصحية، يجري التنسيق مباشرة مع السفارة الأردنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال عبد الغفار إن بعض المصابين الآخرين في الحادث حالتهم مستقرة ومن المتوقع خروجهم من المستشفيات قريبا، فيما توجد حالات في العناية المركزة وأخرى يجري تحضيرها لتدخلات جراحية.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول جثامين 9 مواطنين أردنيين صباح الجمعة، توفّاهم الله إثر حادث السير الذي وقع فجر الأربعاء 2 أيلول الجاري لحافلة كانت تقلُّ رُكّابًا أردنيين ومصريين على طريق نويبع – دهب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن وفاة 10 مواطنين أردنيين وإصابة 11 آخرين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ الوزارة من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في مصر وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية والسلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة تابعت إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى المملكة، مشيرًا إلى أنّه دُفِنَ جثمان إحدى الضحايا في جمهورية مصر العربية، وذلك بناءً على رغبة ذويها.

كما أوضحت الخارجية أنّه يتم التنسيق لنقل المصابين في الحادث إلى المملكة، وفقًا لأوضاعهم الصحية وتقاريرهم الطبية، وبعد التنسيق مع الجهات الطبية المختصة في جمهورية مصر العربية.