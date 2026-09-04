1.8 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024

خبرني - كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بلغ مليونا و795 ألفا و641 شخصا، في مؤشر على اتساع حركة العودة.

وبحسب بيانات المفوضية، جاءت تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر في مقدمة الدول التي قدم منها العائدون، مع استمرار تسجيل حركة عودة عبر المعابر الحدودية المختلفة.

وأوضحت المفوضية أن أرقام العودة لا تعتمد على مصدر واحد، وإنما يجري احتسابها استنادا إلى تقاطع بيانات رصد حركة العبور على الحدود مع المعلومات الواردة من فرق الرصد والتقارير الميدانية، بهدف الوصول إلى تقديرات أكثر دقة لأعداد السوريين الذين عادوا إلى البلاد.

وأشارت إلى أن العبور من خلال المعابر الحدودية الرسمية يشكل النسبة الأكبر من إجمالي العائدين المسجلين، فيما تواصل المفوضية متابعة حركة السكان وتحديث تقديراتها وفق المعطيات الميدانية وحركة التنقل عبر الحدود.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار عودة أعداد من السوريين المقيمين في دول الجوار، بالتوازي مع جهود متابعة أوضاع العائدين واحتياجاتهم، ولا سيما فيما يتعلق بالسكن والخدمات الأساسية وسبل تأمين ظروف مستقرة للعودة وإعادة الاندماج في مناطقهم الأصلية.