حقيقة الشرط الجزائي.. مصطفى شوبير يكشف كواليس التجديد مع الأهلي المصري

خبرني - تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي عن تجديد عقده واستمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية بعد الاتفاق على التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة باستمراره مع النادي.

وأكد مصطفى شوبير في تصريحاته أن المفاوضات لم تتعطل بسبب الخلاف حول وضع شرط جزائي لتسهيل احترافه في الخارج كما تردد

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "وجودي في الأهلي نعمة من عند ربنا أنا في بيتي واللي بيني وبين الأهلي مش عقود أنا واحد من ابناء النادي والناس لازم تفهم إني مستحيل أخالف أي سياسة خاصة بالنادي".

وأضاف: "عقدنا جلسة قبل المعسكر، واتفقنا على عدم وجود شرط جزائي، وبعد المعسكر شرح لي أحد المسؤولين أسباب عدم وضع البند وأنا تفهمت الأمر لأن هذا هو نظام النادي".

وتابع: "كان النادي موافقا في البداية ثم اختلفنا بشأن المدة وفي النهاية غير النادي قراره وأنا احترمت ذلك وجددت عقدي من دون شرط جزائي".

وواصل: "الأهلي له فضل كبير علينا وأنا حاليا الحارس الأساسي للأهلي ومنتخب مصر، والنادي له فضل كبير في وصولي إلى ذلك".

واختتم شوبير حديثه برسالة للجماهير: "أشكرهم على حضورهم ودعمهم وأتمنى ألا يتدخل أحد بيننا في أي شيء وطالما أننا مترابطون فسنتوج بكل البطولات".

وكان الأهلي قد رفض عرضا لرحيل حارسه الدولي إلى نادي كومو الإيطالي في الانتقالات الصيفية الحالية.