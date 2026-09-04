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هيئة النزاهة العراقية تضبط 78 متهما بقضايا فساد

  • 04 أيلول 2026
  • 15:13
هيئة النزاهة العراقية تضبط 78 متهما بقضايا فساد

خبرني - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية تنفيذ 191 عملية رقابية وتفتيشية في مختلف محافظات البلاد خلال أغسطس الماضي، أسفرت عن ضبط 78 متهما في قضايا تتعلق بالفساد وهدر المال العام.

ووفقا لإحصائية الهيئة التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية، شملت العمليات المنفذة 39 عملية مداهمة وضبط بالجرم المشهود، انتهت بإيقاف المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما نفذت الهيئة 152 عملية لضبط وتحريز الأوليات، شملت مستندات ووثائق وعقودا يشتبه بوجود مخالفات أو شبهات فساد تتصل بها، بهدف تأمين الأدلة اللازمة للتحقيقات والإجراءات القضائية.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود السلطات العراقية لتعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة وملاحقة ملفات الفساد المالي والإداري وحماية المال العام.

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