النيابة الإسرائيلية تتهم مواطنا بالعمل لصالح حكومة أجنبية وتهديد الأمن القومي

خبرني - كشف مكتب المدعي العام الإسرائيلي، عن توجيه لائحة اتهام ضد مواطن، بتهمة القيام بأعمال غير محددة تهدد الأمن القومي، وذلك بعد أن قام بها نيابة عن حكومة أجنبية لم يكشف عن هويتها.

ووفقاً للائحة الاتهام، فإن المواطن الإسرائيلي قد تم اعتقاله من قبل شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك بعد الاشتباه في تورطه بأنشطة تشكل خطرا على أمن البلاد، حيث كشف التحقيق الذي أجري معه عن وجود صلة له بحكومة أجنبية، دون أن توضح المصادر الرسمية طبيعة هذه الصلة أو الجهة التي يعمل لحسابها.

من جانبه، رفض جهاز الشاباك التعليق على تفاصيل القضية، مكتفيا بالإحالة إلى الأوراق الرسمية للمحاكمة.

وتداولت فيه وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن اختفاء المؤرخ الروسي-الإسرائيلي أرتيم كيربيشينوك، الذي كان قد هبط في مطار بن غوريون قادما من يريفان في الثاني من أغسطس الماضي، مع أنباء عن اعتقاله فور وصوله من قبل عملاء الشاباك، في ظل غياب أي تأكيد رسمي حول هوية المتهم أو طبيعة التهم الموجهة إليه.