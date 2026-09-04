الفاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 2022

خبرني - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في آب إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الخليج والبحر الأسود إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية.

وبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 133.3 نقطة في أغسطس آب، ارتفاعا من قراءة معدلة بلغت 130.8 نقطة لشهر يوليو تموز.

وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.