الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا جراء حادث جنوب سيناء.. ودفن العاشر في مصر

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول جثامين ٩ مواطنين أردنيين صباح اليوم، توفّاهم الله إثر حادث السير الذي وقع فجر الأربعاء ٢ أيلول الجاري لحافلة كانت تقلُّ رُكّابًا أردنيين ومصريين على طريق نويبع – دهب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن وفاة ١٠ مواطنين أردنيين وإصابة ١١ آخرين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ الوزارة من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في مصر وبالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية والسلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة تابعت إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى المملكة، مشيرًا إلى أنّه دُفِنَ جثمان إحدى الضحايا في جمهورية مصر العربية، وذلك بناءً على رغبة ذويها.

كما أوضح المجالي أنّه يتم التنسيق لنقل المصابين في الحادث إلى المملكة، وفقًا لأوضاعهم الصحية وتقاريرهم الطبية، وبعد التنسيق مع الجهات الطبية المختصة في جمهورية مصر العربية.

وأعرب عن تثمين المملكة لجهود المؤسسات المصرية وتعاونها والتسهيلات التي قدّمتها في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا. كما عبّر عن أصدق تعازي المملكة لجمهورية مصر العربية بضحايا الحادث من المواطنين المصريين، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وجدّد المجالي تعازيه ومواساته لأُسَر الضحايا الأردنيين، سائلًا الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.