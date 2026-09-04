الإمارات.. حاكم الشارقة يعتمد رفع الحد الأدنى للعيش الكريم إلى 20 ألف درهم شهرياً (4 آلاف دينار أردني تقريبا)

خبرني - اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة، ليصل إلى 20 ألف درهم شهرياً وبتكلفة سنوية تزيد عن 1.19 مليار درهم، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري.



ويشمل اعتماد حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم للأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 6652 أسرة، بتكلفة سنوية قدرها 195.13 مليون درهم.



وبحسب الاعتماد رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى ليشمل القرار 2251 متقاعداً بتكلفة سنوية قدرها 113.06 مليون درهم.



وتضمن الاعتماد رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من خارج حكومة الشارقة "المنح التكميلية" إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 5300 مواطن بتكلفة سنوية قدرها 159 مليوناً.



كما شمل اعتماد رفع مستوى العيش الكريم موظفي حكومة الشارقة، ليستفيد من القرار 17776 موظفاً بتكلفة سنوية تزيد عن 720 مليوناً.



ويأتي اعتماد حاكم الشارقة نتيجةً للدراسات المعمقة التي يوجه بها وتستهدف استهلاك الأسرة الإماراتية بشكل شهري بما يتضمن احتياجاتهم المتنوعة، انطلاقاً من حرصه على توفير العيش الكريم واللائق للأسرة الإماراتية وبما ينعكس على استقرار المجتمع.