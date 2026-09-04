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  • 1.15 مليار دولار الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال 7 أشهر

1.15 مليار دولار الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال 7 أشهر

  • 04 أيلول 2026
  • 10:26
115 مليار دولار الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال 7 أشهر

خبرني - بلغ عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 904,811 خلال 7 أشهر (كانون الثاني، وشباط، وآذار، ونيسان، وأيار، وحزيران، وتموز)، وفقًا لبيانات رسمية.

وبحسب البيانات الرسمية الأولية، تراجع العدد بنسبة 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سُجّل خلالها 1,010,602 مغادرًا.

وفيما يخص شهر كانون الثاني، وصل العدد إلى 161,709، وفي شباط إلى 104,051، وفي آذار إلى 99,153، وفي نيسان إلى 70,237، وفي أيار إلى 127,851، وحزيران إلى 143,064، وتموز إلى 198,746، ليصل المجموع إلى 904,811.

وبحسب البنك المركزي بلغ الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1,154.2 مليون دولار (نحو 1.15 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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