احذر هذا السائل .. يدمر محرك الديزل في سيارتك

خبرني - تحتاج محركات السيارات إلى الصيانة والتنظيف للحفاظ على كفاءتها وعمرها الافتراضي، لكن استخدام مادة غير مناسبة قد يحول عملية التنظيف إلى مشكلة مكلفة. ويُعدّ المُبيّض من المواد التي يجب إبعادها تمامًا عن محرك الديزل، إذ يمكن أن يسبب أضرارًا للمكونات المعدنية والأجزاء المطاطية، فضلًا عن تأثيره المحتمل في سوائل المحرك.

يحتوي المُبيّض على هيبوكلوريت الصوديوم، وهو مركب شديد التآكل. وفي حال وصوله إلى مكونات محرك الديزل أو البنزين، يمكن أن يؤدي إلى تآكل المعادن وظهور الصدأ، كما قد يتسبب في تلف الأختام والحواجز المطاطية.

وتزداد المشكلة خطورة إذا اختلط المُبيّض بزيت المحرك أو سائل التبريد. فقد يؤثر تلوث الزيت في قدرته على توفير التزييت اللازم، ما يزيد الاحتكاك وتسارع تآكل المكونات، بينما يمكن أن يؤدي تلوث سائل التبريد إلى مشكلات في نظام التبريد وارتفاع حرارة المحرك.

وفي حال وصول المُبيّض إلى المحرك عن طريق الخطأ، يُنصح بإيقاف تشغيل السيارة وعدم محاولة معالجة المشكلة عشوائيًا، بل تفريغ السوائل المتضررة والاستعانة بفني متخصص، خصوصا إذا لم يكن حجم التلوث أو نطاقه واضحا.

كيف تتخلص من الكربون المتراكم في محرك الديزل؟

ولا تقتصر مشكلات محركات الديزل على المواد الخاطئة؛ فتراكم الكربون يُمثل مشكلة شائعة قد تتسبب، عند إهمالها، في انخفاض كفاءة المحرك وتراجع أدائه.

وقد تتراكم الرواسب الكربونية في عدد من الأجزاء، من بينها صمام إعادة تدوير غاز العادم، وفلتر جسيمات الديزل، ومشعب السحب، ورؤوس المكابس وحلقاتها، ورؤوس الأسطوانات والصمامات، ومنافذ العادم والشاحن التوربيني.

وتختلف طريقة التنظيف وفق مكان التراكم وشدته. ففي الحالات التي تتطلب تنظيفًا يدويًا، قد يستلزم الأمر تفكيك بعض أجزاء المحرك وإزالة الرواسب باستخدام أدوات مناسبة، ثم تنظيف القطع بمحاليل مخصصة لإزالة الكربون. وتتطلب هذه العملية خبرة فنية، لذلك لا يُنصح بها لمن لا يمتلك المعرفة اللازمة.

أما التنظيف الكيميائي، فيمكن أن يتم باستخدام منتجات مخصصة لإزالة الكربون دون الحاجة إلى تفكيك المحرك بالكامل، إذ تُستخدم هذه المواد وفق تعليمات الشركة المصنعة لتفكيك الرواسب ثم إزالتها، وفقا لـ " slashgear".

وفي حالات التراكم الخفيف، يمكن أن تكون عمليات التنظيف الدورية ومنظفات نظام الوقود المناسبة كافية. أما عندما تكون الرواسب كثيفة، فمن الأفضل الاستعانة بميكانيكي متخصص يمتلك المعدات والمواد اللازمة لتقييم المشكلة ومعالجتها بأمان.