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  • الحكومة المصرية توافق على إصدار سندات دولية لجمع 3 مليارات دولار

الحكومة المصرية توافق على إصدار سندات دولية لجمع 3 مليارات دولار

  • 04 أيلول 2026
  • 10:00
الحكومة المصرية توافق على إصدار سندات دولية لجمع 3 مليارات دولار

خبرني - أعلن مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تعتزم جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من خلال إصدارات دولية خلال العام المالي 2027/2026، في إطار خطة لتلبية الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان له اليوم أنه وافق على الإجراءات الخاصة بتنفيذ خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية، التي تشمل سندات تقليدية وأدوات تمويل مبتكرة وسندات "باندا" مدعومة بضمانات ائتمانية.
وأضاف أن حجم وتوقيت الإصدارات سيتم تحديدهما وفقا لحجم الطلب من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق العالمية وتوصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح.

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