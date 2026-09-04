سموتريتش يعلن إقرار بناء 1516 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

خبرني - أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس، إقرار بناء 1516 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد سموتريتش في منشور على منصة "إكس" أن المشروع يهدف لإقامة 3 مستوطنات .

وتتوزع الخطط الاستيطانية في مناطق وسط وشمال الضفة الغربية وتستهدف غوش عتصيون وغور الأردن.

وزعم سموتريتش آلية التوسع بأنها مشروع "مهم لأمن واستقرار إسرائيل وموجه لمنع إقامة دولة فلسطينية".

وبذلك تكون السلطات الإسرائيلية قد أقرت 104 مستوطنات إضافية وإنشاء 160 بؤرة استيطانية زراعية منذ تشكيل الحكومة بنهاية 2022.