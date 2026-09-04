Open AI تعلن بلوغ عصر الذكاء الاصطناعي العام بنموذج (أسترا) الأذكى عالميا

خبرني - أعلنت "أوبن إيه آي" أن نموذجها "أسترا" حقق الإنجاز الأبرز في صناعة الذكاء الاصطناعي، معلنة دخول عصر الذكاء الاصطناعي العام.

أكدت الشركة أن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي قد حقق الإنجاز الذي طالما سعت إليه هذه الصناعة. وفي ختام مكالمة صحفية عقدها يوم الخميس للكشف عن نموذج "أسترا"، قال غريغ بروكمان رئيس الشركة: "أهلا بكم في عصر الذكاء الاصطناعي العام".

ويظل مصطلح الذكاء الاصطناعي العام غامض المعالم، غير أنه تحول إلى هدف محوري في مسيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. وتعرّفه "أوبن إيه آي" بأنه الذكاء المستقل القادر على التفوق على البشر في معظم المهام ذات القيمة الاقتصادية. وقد روّجت الشركة لنموذج أسترا ووصفته بالاختراق البحثي الكبير والتحول الجذري في نطاق المهام التي يمكن إسنادها إلى الذكاء الاصطناعي، على أن يُتاح للعملاء خلال هذا الأسبوع.

ووصف بروكمان الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام بالمسار التدريجي، مشيرا إلى اعتقاده بأن الناس سينظرون في المستقبل إلى هذه المرحلة باعتبارها اللحظة التي وُلد فيها الذكاء الاصطناعي العام، وربما يكون هذا النموذج هو من مثّل تلك اللحظة. وأضاف: "أعتقد على الصعيد الشخصي أننا قد بلغنا تلك المرحلة".

ويأتي نموذج "جي بي تي 6 أسترا" بعد نحو عام من إطلاق "أوبن إيه آي" لعائلة نماذج "جي بي تي 5"، وبعد شهرين تقريبا من آخر تحديث لها المسمى "جي بي تي 5.6" ووصفت الشركة نموذج "أسترا" بأنه الأذكى على الإطلاق بمستوى العالم والأكثر قدرة على التوافق، وبأنه يمثل القفزة النوعية في أداء المهام المهنية.