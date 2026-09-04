سماء أيلول تزخر بظواهر فلكية ساحرة لا تفوت

خبرني - بعد كسوف الشمس الكلي المذهل في أغسطس، يقدم شهر سبتمبر تشكيلة من الأحداث الفلكية المتنوعة التي تجعل السماء الليلية ساحرة طوال الشهر.

وإذا كنت من عشاق الظواهر الفلكية، إليك دليل أبرز اﻷحداث التي يمكن مشاهدتها هذا الشهر، مع تفاصيل المواعيد والمواقع التي تتيح لك الاستمتاع بأفضل لحظات الرصد، سواء كنت في نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي.

- 6-7 سبتمبر: القمر يقترن بالمريخ

سيظهر هلال القمر والمريخ بالقرب من بعضهما في سماء ما قبل الفجر يومي 6 و7 سبتمبر، على مسافة زاوية تقارب ثلاث درجات (ما يعادل عرض ثلاثة أصابع). ويمكن رؤيتهما فوق الأفق الشرقي ابتداء من الثالثة صباحا، وبعد نحو 90 دقيقة سيظهر المشتري خلفهما، بينما يظهر زحل في السماء الجنوبية الغربية.

- 8 سبتمبر: القمر يجاور المشتري

بعد لقائه مع المريخ، سيقترن القمر بالمشتري في سماء الليل، ما قبل فجر يوم 8 سبتمبر، أي قبل بضع ساعات من شروق الشمس.

- 11-12 سبتمبر: القمر الجديد وفرصة لرؤية درب التبانة

تكون ليالي مراقبة النجوم أكثر إبهارا خلال فترة القمر الجديد، عندما لا ينتج القمر أي ضوء تقريبا. وعندما يقترن ذلك بموقع مظلم، يمكن رؤية المجرات والسدم ومركز درب التبانة بوضوح.

ويحدث القمر الجديد هذا الشهر في 11-12 سبتمبر، وهي فرصة لا تعوض، حيث أن هذا الشهر هو أحد الأشهر الأخيرة في 2026 التي يمكن فيها رؤية مركز درب التبانة في نصف الكرة الشمالي.

- 14 سبتمبر: القمر يقترب من الزهرة

في 14 سبتمبر، سيظهر هلال القمر في غضون خمس درجات من الزهرة فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس بفترة قصيرة. وستتألق هذه الظاهرة لمدة ساعة تقريبا بعد الغروب دون الحاجة للاستيقاظ مبكرا.

- 18 سبتمبر: ذروة سطوع الزهرة

في مساء 18 سبتمبر، سيصل الزهرة إلى أقصى درجات سطوعه خلال ظهوره المسائي لعام 2026. وبسبب سطوعه، يعد أسهل الأجرام التي يمكن رؤيتها في السماء، وسيظهر بعد غروب الشمس مباشرة برفقة عطارد المجاور.

- 22 سبتمبر: الاعتدال الخريفي ونشاط الشفق القطبي

يبدأ الخريف رسميا في نصف الكرة الشمالي مساء 22 سبتمبر، ويصاحب هذا الاعتدال زيادة في نشاط الشفق القطبي بسبب ميل الأرض الذي يخلق ظروفا مواتية للرياح الشمسية.

ورغم صعوبة التنبؤ بالشفق بدقة، إلا أن هذا الوقت من العام يثير الحماس لعشاق الظواهر القطبية.

- 25 سبتمبر: المريخ ينضم إلى توأمي الجوزاء

في صباح 25 سبتمبر، سينضم المريخ إلى النجمين التوأمين "كاستور" (رأس التوأم المقدم) و"بولوكس" (رأس التوأم المؤخر في كوكبة الجوزاء، في تشكيل ثلاثي يسهل التعرف عليه في السماء الشرقية، مع "كاستور" في الأعلى و"بولوكس" في المنتصف والمريخ البرتقالي في الأسفل.

- 26 سبتمبر: اكتمال قمر الحصاد ومرافقته لزحل

سيظهر البدر في مساء 26 سبتمبر، ويعرف بقمر الحصاد، ليبلغ ذروة إضاءته قبل الساعة الواحدة ظهرا. ومن الأفضل مشاهدته عند شروقه أو غروبه، حيث يبدو أكبر وأكثر إشراقا بسبب الوهم البصري، وقد يظهر باللون البرتقالي. وسيرافقه زحل طوال الليل.

- مجرة أندروميدا طوال الشهر

تعد مجرة أندروميدا، أقرب مجرة رئيسية إلى درب التبانة، واحدة من أفضل الأهداف لمراقبة السماء هذا الشهر. يمكن رؤيتها بالعين المجردة في السماء المظلمة، لكنها تبدو أكثر إثارة مع المنظار أو التلسكوب الصغير، وتبدو في أفضل حالاتها في منتصف الليل.