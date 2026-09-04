هل سترسل كوريا الجنوبية قوات إلى مضيق هرمز؟

خبرني - نفى المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي "البيت الأزرق" أمس الخميس صحة تقرير أفاد بأن سيئول تبحث إرسال قوات إلى مضيق هرمز، مؤكدا أن تفاصيل مساهمتها في استقرار المنطقة لم تحسم بعد.

وقال البيت الأزرق في بيان للصحفيين: "هذا غير صحيح لم تحسم بعد تفاصيل هذه المسألة".

وأوضح المكتب أن كوريا الجنوبية تجري مباحثات مع دول أخرى بشأن سبل مساهمتها في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومضيق هرمز.

وكانت قناة "جيه تي بي سي" الكورية الجنوبية قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة تبحث إمكانية إرسال قوات إلى المضيق، وأنها تراجع التفاصيل اللازمة لطلب موافقة الجمعية الوطنية.

وكان الرئيس ​الأمريكي ⁠دونالد ترامب قد قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس إنه قلص ⁠حجم ​التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات ​المتحدة وكوريا الجنوبية، ومن أسباب ذلك رفض سيئول مساعدة واشنطن ​في الحرب ضد إيران.