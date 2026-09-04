فانس: نحقق في قصف حفل زفاف إيراني وهناك فرق كبير بيننا ​وبين إيران

خبرني - أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة تحقق في غارة استهدفت حفل زفاف إيرانيا هذا الأسبوع، ولم يستبعد أن يكون الجيش الأمريكي قد "ارتكب خطأ".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن تحليلا أجراه خبراء أسلحة أمس الخميس، استنادا إلى ‌مراجعة صور ومقاطع فيديو تحققت "رويترز" من صحتها، خلص إلى أن الانفجار الذي دمر حفل الزفاف في جنوب إيران يوم الثلاثاء نجم على الأرجح عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية وليس عن ارتداد مقذوف من هدف آخر.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس بأن امرأة تبلغ من العمر 22 عاما توفيت في المستشفى عقب الضربة التي أصابت منزلا خلال حفل ​الزفاف، ليرتفع عدد القتلى إلى خمسة. وقال مسؤولون إيرانيون إن ما يقرب من 70 شخصا أصيبوا بجروح.

ولم تعلن الولايات المتحدة المسؤولية عن الواقعة. وذكر مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة تتصور سيناريوهات مختلفة تتعلق بسقوط القتلى والمصابين في حفل الزفاف، منها ما إذا كانت الضربة ناجمة عن غارة أمريكية أو نوع من الارتداد لصاروخ دفاع جوي إيراني أو صاروخ اعتراضي ضل ​طريقه.

وقال فانس للصحفيين ​أمس الخميس إن الولايات المتحدة تحقق في الواقعة وأضاف: "نحن نحقق في الأمر لأنه بالتأكيد يهمنا. نريد أن نعرف".

وتابع فانس قائلا "إذا ارتكبنا أخطاء، فهذا، مرة أخرى، فرق كبير بيننا ​وبين إيران، فعندما يرتكب جيشنا أخطاء، يتعلم منها ليحاول تحسين أدائه".

وقال الجيش الأمريكي إنه على علم بالتقارير الإيرانية لكنه "لا يستهدف المدنيين أبدا".

وحدثت ⁠الواقعة بعد أكثر من ستة أشهر من تدمير صاروخ لمدرسة ابتدائية في ميناب يوم 28 فبراير، بعد ساعات من بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ليشتعل الصراع الحالي. وأودى ذلك الهجوم بحياة أكثر من 175 من التلميذات والمعلمين، وفقا لمسؤولين إيرانيين.

وتواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطا متزايدة في الداخل لإنهاء حرب تؤثر سلبا على معدلات تأييده قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة ​في نوفمبر.