القبض على أمريكي بتهمة توجيه تهديدات ضد ترمب وملاحقة عائلته

خبرني - أعلن مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلقاء القبض على بنيامين أزاريا ساوثوورث، المقيم في لوس أنجلوس، بتهمة توجيه تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في البيان: "ألقي القبض اليوم على أحد سكان لوس أنجلوس، وهو مذيع بودكاست سابق في حي ويستليك، بناء على ثلاث لوائح اتهام صادرة عن هيئة محلفين اتحادية كبرى. وهو متهم بتهديد الرئيس دونالد ترامب بالقتل، وبملاحقة محامي الرئيس ترامب الشخصي وعائلته عبر الإنترنت ومضايقتهم".

وأشار المكتب إلى أن المتهم استخدم "حساباته على "يوتيوب" و"إنستغرام" و"تيك توك"، بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني، للتعبير عن الكراهية تجاه الرئيس ترامب ومؤيديه".

وفي حال إدانته، يواجه ساوثوورث عقوبة تصل إلى 12 عاما في السجن.