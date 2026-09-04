وسطاء يسعون لإطار مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن

خبرني - كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن جهود وسطاء من سلطنة عمان وقطر لصياغة إطار مفاوضات جديدة بين إيران والولايات المتحدة لإدارة الأزمة بينهما.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة، إن وسطاء إقليميين، ولا سيما من مسقط والدوحة، يكثفون جهودهم لصياغة إطار عمل جديد يهدف إلى إعادة إطلاق مفاوضات متوقعة بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق محتمل.

وجاءت هذه التحركات الدبلوماسية بعد تعثر القنوات المباشرة بين الطرفين، حيث نجح الوسطاء في إبقاء الاتصالات الخلفية مفتوحة، مع تركيز الجهود الأخيرة بين إيران وعُمان على محاولة التوصل إلى ترتيب مؤقت ومحدود ينظم حركة الملاحة والشحن التجاري عبر مضيق هرمز، على أمل أن يمهد ذلك للعودة إلى مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها سابقا في يونيو الماضي (مذكرة إسلام آباد).

غير أن مصادر أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت الوسطاء برفضها لأي ترتيبات جزئية، مشترطة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة الدولية دون قيود، بغض النظر عن نتائج محادثات طهران ومسقط، في خطوة وصفها مطلعون بأنها نقل للمرمى وتغيير للقواعد.

في المقابل، ترى المصادر أن إيران غيرت موقفها أيضاً، مصرة على عدم فتح الممر المائي بالكامل إلا بعد قيام واشنطن برفع الحصار الاقتصادي والبحري المفروض عليها، وإعادة تفعيل استثناءات مبيعات النفط الإيراني، والسماح لها بالوصول إلى أصولها المالية المجمدة في الخارج.

وتأتي هذه المساعي الدبلوماسية المكثفة عقب جولة من اللقاءات الرفيعة في طهران، سعيا لتفادي جولة جديدة من التصعيد العسكري في المنطقة، ولحل الملفات العالقة المرتبطة ببرنامج إيران النووي، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الطاقة العالمي.