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أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق الأردن حتى الأحد

  • 04 أيلول 2026
  • 08:18
أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق الأردن حتى الأحد

خبرني - تكون الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 31- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29- 18، وفي المرتفعات الشمالية 27- 18، وفي مرتفعات الشراة 26- 15، وفي مناطق البادية 36- 21، وفي مناطق السهول 30- 18، وفي الأغوار الشمالية 40- 26، وفي الأغوار الجنوبية 39- 29، وفي البحر الميت 40- 28، وفي خليج العقبة 39- 27 درجة مئوية.

بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

أما الاثنين، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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