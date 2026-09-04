ترمب يحذر بريطانيا من كارثة وشيكة

خبرني - حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن بريطانيا تقف "على ⁠شفا كارثة"، ⁠معبرا عن مخاوفه من ارتفاع تكاليف الطاقة فيها والسياسات الرامية ⁠للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري وتأثير الهجرة الجماعية.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة (جي.بي نيوز) "بلدكم في مأزق. أنتم على شفا كارثة… لديكم مشكلة هائلة تتعلق بالهجرة ومشكلة هائلة تتعلق بالطاقة. تكلفة الطاقة عندكم أعلى ⁠بثلاثة أو أربعة أمثال مما ⁠ينبغي أن تكون عليه".

وكرر إشادته ‌بالملك تشارلز والحديث عن حبه لبريطانيا كدولة، لكنه قال إن حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام تواجه مشاكل خطيرة يتعين التغلب عليها.

وشهدت العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة في عهد ⁠ترمب تقلبات في السنوات الماضية وتدهورت منذ زيارة رسمية إلى لندن في عام 2025 مع توجيه انتقادات شديدة في مجموعة من مسائل السياسة الداخلية والخارجية.

وكان ترمب، الذي يصف تغير المناخ بأنه خدعة، قد انتقد في السابق تحول بريطانيا عن الوقود الأحفوري ودعا ⁠مرارا القادة المتعاقبين إلى استغلال احتياطيات النفط والغاز في بحر الشمال.

وقال ⁠أيضا إن الهجرة تغير وجه بريطانيا، وأضاف "إذا ⁠لم توقفوا تدفق الناس إلى بلدكم من أنحاء العالم، فلن يتبقى لكم بلد".

وتعد المخاوف بشأن الهجرة، التي تتركز على من ‌يصلون بشكل غير قانوني على متن قوارب صغيرة قادمة من مناطق أوروبية، من بين أبرز القضايا بالنسبة للعديد ‌من ‌الناخبين البريطانيين وأدت إلى ارتفاع كبير في شعبية حزب الإصلاح اليميني بقيادة نايجل فاراج.