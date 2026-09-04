اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين

خبرني - أعلنت قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، مساء الخميس، أن قواتها تخوض معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" جنوبي محافظة الحُديدة غربي البلاد.

ونقلت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم "المقاومة الوطنية"، أن الفرقة الأولى مقاومة وطنية تخوض اشتباكات عنيفة مع الحوثيين، جراء محاولتها الاقتراب من جبل دباس جنوبي الحديدة.

وأضافت أن "أبطال اللواء 13 مشاة في الفرقة الأولى مقاومة وطنية يخوضون معارك مع أدوات الحرس الثوري الإيراني جنوبي الحديدة"، دون تفاصيل أكثر.

وذكر التلفزيون الحكومي أن قوات من العمالقة ودرع الوطن وصلت إلى المنطقة لدعم جبهتي تعز والساحل.

كما أفادت قناة الجمهورية بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تدور بين القوات المسلحة ومليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع التصعيد الحوثي في جبهات تعز، مضيفا أن القوات الحكومية لن تتهاون في واجبها بحماية المدنيين.

وأكد العليمي أن هجمات الحوثيين لن تغير معادلة القوة والردع، ولن تحقق مكاسب جديدة على الأرض، منبّها إلى أن "الشعب اليمني وقواته أكثر عزما على إسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة".

وبينما دعا أبناء القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في حروب الجماعة، لفت العليمي إلى أن "استمرار دفع أبناء اليمن إلى القتال، يخدم أجندة النظام الإيراني في المنطقة".

وكانت وكالة أنباء سبأ الحكومية، قالت، أمس الخميس، إنه قُتل وأصيب نحو 50 عنصرا من الحوثيين، وأُسر عدد آخر خلال مواجهات عنيفة مع القوات المسلحة في جبهتي مقبنة والكدحة غربي تعز.

وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو/تموز الماضي في محافظات عدة، بينها مأرب (وسط) والجوف (شمال) فضلا عن الضالع وتعز.

ويشهد اليمن منذ أبريل/نيسان 2022 حالة من التهدئة في حرب اندلعت قبل نحو 12 عاما بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات ومدن عدة -بينها العاصمة صنعاء– منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.