فرح… حين تبدأ الدولة برواية نفسها رقمياً

لم تعد شاشة الهاتف مجرد نافذة نرى من خلالها العالم ، أصبحت في كثير من الأحيان المكان الذي نلتقي فيه بالأخبار، ونبحث فيه عن المعلومة، ونكوّن من خلاله انطباعاتنا عن الأحداث والمؤسسات.

وفي هذا المشهد ظهرت اليوم «فرح»، الناطق الرقمي باسم الحكومة، كشخصية افتراضية مطوّرة بالذكاء الاصطناعي، لتبدأ أولى خطواتها في التواصل مع المواطنين والمهتمين. وتأتي التجربة ضمن توجه لتطوير أدوات الاتصال الحكومي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وشرح القرارات والسياسات الحكومية بصورة أكثر وضوحاً وسهولة.

قد يبدو الأمر للوهلة الأولى مجرد انتقال من الناطق البشري إلى شخصية رقمية.

لكن المسألة، في حقيقتها، ليست في من يتحدث بقدر ما هي في كيف يصل الحديث إلى الناس.

فالاتصال الحكومي لم يعد محصوراً في مؤتمر صحفي، أو بيان رسمي، أو مقابلة تلفزيونية تنتظر موعد بثها. المواطن اليوم يريد المعلومة في اللحظة التي يحتاجها، وبالطريقة التي اعتاد أن يتلقى بها المحتوى: سريعة، واضحة، مباشرة، وقابلة للوصول عبر الشاشة التي يحملها في يده.

من هنا تأتي أهمية «فرح»…..

فهي لا تقدم تقنية جديدة لمجرد أن التقنية أصبحت ممكنة، وإنما تمثل محاولة لإعادة صياغة إحدى أدوات الاتصال الحكومي بما يتناسب مع بيئة رقمية تتغير بسرعة.

الناطق الرسمي كان يأتي إلى الجمهور… أما الناطق الرقمي فيستطيع أن يكون حاضراً حيث يوجد الجمهور.

وهنا يبدأ الفرق…..

فالذكاء الاصطناعي يمنح الاتصال الحكومي فرصة للتعامل مع السرعة التي أصبحت جزءاً أساسياً من صناعة المعلومة. لكنه في الوقت نفسه يضع أمامه مسؤولية أكبر: أن تكون السرعة مصحوبة بالدقة، وأن تكون سهولة الوصول مصحوبة بالوضوح، وأن تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة لبناء الفهم، لا مجرد وسيلة لإنتاج محتوى أكثر.

وهذا هو الاختبار الحقيقي لـ«فرح».

ليس أن تبدو مقنعة على الشاشة، ولا أن يكون صوتها قريباً من صوت الإنسان، ولا أن تثير الدهشة في ظهورها الأول.

النجاح الحقيقي أن تجعل المعلومة الحكومية أقرب إلى المواطن.

أن يستطيع المواطن أن يفهم قراراً حكومياً دون أن يضطر إلى قراءة صفحات من اللغة الرسمية، وأن يصل إلى المعلومة دون أن يضيع بين عشرات الروابط والمنشورات، وأن يجد إجابة واضحة عن سؤال يخص حياته اليومية.

هنا تتحول «فرح» من شخصية افتراضية إلى أداة اتصال.

وهذا التمييز مهم….

فالحكومة لا تحتاج إلى شخصية رقمية لمجرد مواكبة الموضة التقنية؛ ما تحتاجه هو أن تجعل التكنولوجيا تخدم وظيفة الاتصال نفسها: أن تشرح، وتوضح، وتختصر المسافة بين القرار ومن يعنيه القرار.

ومن اللافت أيضاً أن اختيار اسم إنساني مثل «فرح» يمنح التجربة بعداً مختلفاً. فالتكنولوجيا عادةً تبدو باردة حين نتعامل معها بوصفها نظاماً أو منصة أو خوارزمية، بينما يمنحها الاسم والوجه والصوت حضوراً أكثر ألفة.

لكن هذه الألفة تحمل معها سؤالاً مهماً:

هل نريد من الناطق الرقمي أن يحاكي الإنسان، أم أن يستفيد من التكنولوجيا ليكون أكثر فاعلية من الطريقة التقليدية في إيصال المعلومة؟

ربما هنا تحديداً يجب أن يكون التركيز.

لأن قيمة «فرح» لن تتحدد بمدى قدرتها على تقليد الإنسان، وإنما بمدى قدرتها على أداء وظيفة الاتصال الحكومي بكفاءة أكبر.

وهذا يعني أن التجربة ستحتاج، مع الوقت، إلى أن تتجاوز فكرة «شخصية افتراضية تتحدث» إلى تجربة أكثر تفاعلاً ؛ تفهم السؤال، وتقدم المعلومة المناسبة، وتواكب تحديثاتها، وتحافظ على وضوح المصدر ،وتعرف متى تكون الإجابة الرقمية كافية ومتى تحتاج إلى إحالة المواطن إلى الجهة المختصة.

إنها، في النهاية، ليست منافسة بين الإنسان والآلة.

إنها محاولة لمعرفة كيف يمكن للآلة أن تجعل الإنسان أقرب إلى المعلومة.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى «فرح» باعتبارها خطوة جديدة في مسار الاتصال الحكومي الرقمي؛ خطوة ستأخذ قيمتها الحقيقية من الاستخدام، ومن ثقة الناس بها، ومن قدرتها على تقديم المعلومة في الوقت المناسب وباللغة التي يفهمها الناس.

أما ظهورها اليوم، فلا ينبغي أن يُقرأ باعتباره نهاية لمرحلة وبداية لأخرى بقدر ما هو بداية تجربة جديدة.

تجربة ستجيب الأيام على سؤالها الأهم:

حين يصبح للدولة صوت رقمي ووجه رقمي… هل يصبح الوصول إلى المعلومة الحكومية أسهل فعلاً؟

ذلك هو السؤال الذي يستحق أن نراقب «فرح» من أجله.