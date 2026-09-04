فولكسفاغن تستعد لشطب 50 ألف وظيفة

خبرني - ذكرت كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" مساء الخميس أنها تعتزم شطب 50 ألف وظيفة أخرى في السنوات القادمة في إطار خطتها الرامية إلى خفض النفقات.

ووصفت الشركة خفض قدرتها على استيعاب الموظفين على مستوى العالم بأنه إجراء ضروري لتحقيق أهداف برنامج التحول الخاص بها.

وأضافت الشركة أن مستقبل أربعة مصانع ألمانية ضمن مجموعة فولكسفاغن بات على المحك.

وقالت الشركة إنه لا يمكن ضمان استخدام مستقبلي تنافسي لمواقع إمدن وتسفيكاو وهانوفر ونيكارزولم، وذلك على مراحل تبدأ من عام 2031 وحتى عام 2034.