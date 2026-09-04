مصر.. التحقيقات تكشف مفاجآت في اتهام إسماعيل دولار بالبلطجة

خبرني - كشفت تحقيقات النيابة المصرية في اتهام إسماعيل دولار وآخرين باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد مستأجري عدد من الكافيهات داخل مجمع كايرو كابيتال، عن مفاجآت جديدة وتفاصيل الاتهامات.

وأنكر المتهم إسماعيل دولار ما نسب إليه من اتهامات باستعراض القوة والبلطجة، مؤكدا أن وجوده في المجمع كان بهدف بحث تولي شركته مهام تأمين المكان.

وبحسب أوراق القضية رقم 11799 لسنة 2026 جنح المقطم، اتهم عدد من مستأجري الكافيهات مسؤولي الشركة المؤجرة "SGS" بالاستعانة بإسماعيل دولار للضغط عليهم لزيادة قيمة الإيجارات، مشيرين إلى تعرضهم، وفق روايتهم، لأعمال تهديد واستعراض للقوة.

وذكر المستأجرون في أقوالهم، وفق التحقيقات، أن إسماعيل دولار حضر إلى المجمع برفقة أحد مسؤولي الشركة، وتوجها إلى غرفة الكهرباء، حيث حاولا كسر القفل تمهيدا لقطع التيار الكهربائي عن الكافيهات، بينما كان عدد من الأشخاص موجودين خارج المكان يستعدون للتدخل في حال اعتراض أصحاب المحال.

وفي المقابل، أنكر إسماعيل دولار خلال التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ونفى أن تكون الشركة المؤجرة قد استعانت به لقطع التيار الكهربائي عن الكافيهات بهدف الضغط على المستأجرين لرفع القيمة الإيجارية.

وقال المتهم إنه توجه إلى المجمع التجاري بمفرده بعد تلقيه عرضا من الشركة المؤجرة للتعاقد مع شركة الحراسة التابعة له لتولي مهام تأمين المكان، موضحا أن أحد مسؤولي الشركة أبلغه بوجود أشخاص يتسببون في مشكلات داخل المجمع، وهو ما دفعه إلى الحضور لمعاينة الموقع والتنسيق بشأن الترتيبات الأمنية.

وأكد دولار أنه لم يصطحب معه أيا من أفراد شركته خلال زيارته للمجمع، مشيرا إلى أنه لو كان هدفه استعراض القوة، بحسب أقواله، لحضر برفقة أفراد شركته.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية بشأن الاتهامات محل التحقيق، وأمرت بتجديد حبس دولار 4 أيام على ذمة التحقيقات.