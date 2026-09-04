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  • مصر.. العثور على جثتي طفلتين داخل حقيبتي سفر ومفاجأة صادمة عن المتهم

مصر.. العثور على جثتي طفلتين داخل حقيبتي سفر ومفاجأة صادمة عن المتهم

  • 04 أيلول 2026
  • 02:07
مصر العثور على جثتي طفلتين داخل حقيبتي سفر ومفاجأة صادمة عن المتهم

خبرني  - شهدت منطقة مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة واقعة مأساوية بعد العثور على جثماني طفلتين داخل حقيبتي سفر، في واقعة كشفت التحريات الأولية أن والدهما متهم بارتكابها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على جثماني طفلتين داخل حقيبتين في نطاق مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة.

وأسفرت التحريات الأولية، بحسبما أفادت به مصادر أمنية، عن تحديد هوية والد الطفلتين والقبض عليه للاشتباه في تورطه في الجريمة.

وتبين من الفحص أن الطفلتين تبلغان من العمر 4 و5 سنوات، وأنهما ابنتا المتهم من طليقته، فيما تشير التحريات الأولية إلى وفاتهما إثر تعرضهما للتعذيب.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المتهم وفحص الأدلة والتقارير الطبية للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتواصل الأجهزة المختصة تحقيقاتها لكشف دوافع الجريمة وملابساتها كاملة.

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