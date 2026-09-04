أكثر من 12 ألف صفقة.. كرة القدم تسجل أغلى (ميركاتو) في التاريخ

خبرني - أنفقت أندية كرة القدم أكثر من 9.89 مليار دولار على رسوم الانتقالات الدولية للرجال هذا الصيف، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق لفترة انتقالات منتصف العام، وفق ما أعلن الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ووفقا لأحدث تقرير لفيفا عن الانتقالات الدولية، فقد أنجزت أكثر من 12500 صفقة انتقال حول العالم، وهو رقم قياسي أيضا، مقابل 11863 صفقة في العام الماضي.