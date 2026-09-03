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الإسباني يورينتي يعتزل دولياً بعد الفوز بكأس العالم

  • 03 أيلول 2026
  • 23:52
الإسباني يورينتي يعتزل دولياً بعد الفوز بكأس العالم

خبرني - أعلن ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد اعتزاله اللعب مع منتخب إسبانيا وذلك بعد أقل من شهرين على فوزه بكأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال ماركوس في رسالة نشرها على حسابه الرسمي في "إنستغرام" مصحوبة بصورة وهو يقبل كأس العالم: بعد تفكير طويل، قررت إنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني. أدرك أنني ما زلت شاباً، وأنه ربما لو واصلت تقديم أداء جيد، لكان أمامي بضع سنوات أخرى لأرتدي هذا القميص، وأعلم أن الكثيرين لن يتفهموا هذا القرار، لكنه قرار شخصي تم اتخاذه بعد تفكير عميق.

وبالإضافة إلى كأس العالم، يضم سجل يورينتي أيضاً الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا مرتين وبكأس العالم للأندية عامي 2017 و2018 مع ريال مدريد، وبلقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد موسم 2020-2021.

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