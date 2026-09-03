برشلونة يتجاوز حاجز المليار لأول مرة في تاريخه

خبرني - أعلن نادي برشلونة عبر بيان رسمي يوم الخميس تحقيق إيرادات تجاوزت مليار يورو الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال النادي الكتالوني في بيانه: حقق برشلونة نتائج إيجابية مالية للموسم الثالث على التوالي وكذلك كسر حاجز المليار يورو في الإيرادات على الرغم من إقامة بعض المباريات خلال النصف الأول من الموسم في ملعبي يوهان كرويف ولويس كومبانيس، وإقامة بضع مباريات في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بسعة استيعابية بلغت 42 ألف متفرج بدلاً من المستهدف والبالغ 60 ألفاً.

وكان برشلونة يواجه خطر الإفلاس عندما استلم رئيسه الحالي جوان لابورتا المهمة في مارس 2021 وسط ظروف مالية صعبة تسببت برحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن الفريق.