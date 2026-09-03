مادورو يتمسك بالحصانة لإسقاط تهم المخدرات الأميركية

خبرني - طلب الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من قاض أميركي إسقاط تهم الاتجار بالمخدرات الموجهة إليهما، استنادا إلى تمتعهما بالحصانة بصفتيهما رئيسا وسيدة أولى لدولة ذات سيادة.

ودفع محامو مادورو وفلوريس، في مذرة قدمت إلى قاض اتحادي ليل الأربعاء، بأن المحكمة الأميركية "لا تتمتع بالولاية القضائية" لمحاكمتهما.

ويحتجز مادورو وزوجته في سجن بمدينة بروكلين منذ اعتقالهما على أيدي القوات الأميركية خلال عملية عسكرية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، في الثالث من يناير.

وكان الاثنان قد دفعا ببراءتهما من تهم اتحادية أميركية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية.

ومن المقرر أن تعقد محكمة في نيويورك جلسة في السابع من نوفمبر للنظر في طلب إسقاط التهم، فيما حدد موعد محاكمتهما في يونيو 2027.