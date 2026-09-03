*
الجمعة: 04 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مادورو يتمسك بالحصانة لإسقاط تهم المخدرات الأميركية

  • 03 أيلول 2026
  • 23:51
مادورو يتمسك بالحصانة لإسقاط تهم المخدرات الأميركية

خبرني - طلب الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من قاض أميركي إسقاط تهم الاتجار بالمخدرات الموجهة إليهما، استنادا إلى تمتعهما بالحصانة بصفتيهما رئيسا وسيدة أولى لدولة ذات سيادة.

ودفع محامو مادورو وفلوريس، في مذرة قدمت إلى قاض اتحادي ليل الأربعاء، بأن المحكمة الأميركية "لا تتمتع بالولاية القضائية" لمحاكمتهما.

ويحتجز مادورو وزوجته في سجن بمدينة بروكلين منذ اعتقالهما على أيدي القوات الأميركية خلال عملية عسكرية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، في الثالث من يناير.

وكان الاثنان قد دفعا ببراءتهما من تهم اتحادية أميركية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية.

ومن المقرر أن تعقد محكمة في نيويورك جلسة في السابع من نوفمبر للنظر في طلب إسقاط التهم، فيما حدد موعد محاكمتهما في يونيو 2027.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نتنياهو: مهمتنا المركزية إسقاط النظام الإيراني وسيحدث ذلك قريباً
نتنياهو: مهمتنا المركزية إسقاط النظام الإيراني وسيحدث ذلك قريباً
  • 2026-09-03 23:38
زيلينسكي يصف اشتباك جهازي الأمن والاستخبارات في كييف بـ
زيلينسكي يصف اشتباك جهازي الأمن والاستخبارات في كييف بـ"المخزي"
  • 2026-09-03 22:57
مسؤول إيراني: مضيق هرمز لن يُفتح دون إرادة إيران
مسؤول إيراني: مضيق هرمز لن يُفتح دون إرادة إيران
  • 2026-09-03 22:14
ترمب: لدينا كميات هائلة من الذخيرة تفوق ما يمكن استخدامه بإيران
ترمب: لدينا كميات هائلة من الذخيرة تفوق ما يمكن استخدامه بإيران
  • 2026-09-03 21:57
فانس: لن نجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن
فانس: لن نجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن
  • 2026-09-03 21:25
الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على موقع علي الطاهر وتفريغها من عناصر حزب الله
الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على موقع علي الطاهر وتفريغها من عناصر حزب الله
  • 2026-09-03 21:24