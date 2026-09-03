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الأهلي يسعى إلى مسح أحزان الخلود والهلال بنقاط الرياض

  • 03 أيلول 2026
  • 23:39
الأهلي يسعى إلى مسح أحزان الخلود والهلال بنقاط الرياض

خبرني - يسعى الأهلي إلى مسح أحزان هزيمتيه المتتاليتين أمام الخلود والهلال في دوري "روشن" السعودي للمحترفين عندما يلاقي ضيفه الرياض ضمن الجولة الخامسة من المسابقة يوم الجمعة.

وخسر الأهلي أمام الخلود 3-1 وبعدها بأيام سقط بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الهلال، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها بطل دوري أبطال آسيا للنخبة مباراتين متتاليتين في الدوري منذ هزيمتيه أمام القادسية والهلال في سبتمبر وأكتوبر 2024، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن.

وفي المقابل حقق الرياض أول انتصاراته في المسابقة على حساب نيوم في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليصل إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر.

والتقى الفريقان في 6 مناسبات لحساب دوري "روشن" السعودي للمحترفين فاز الأهلي في 4 مباريات وفاز الرياض في واحدة بينما تعادلا 1-1 الموسم الماضي.

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