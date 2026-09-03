نتنياهو: مهمتنا المركزية إسقاط النظام الإيراني وسيحدث ذلك قريباً

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن "إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران هو في المتناول"، معتبراً أنها باتت أضعف من أي وقت مضى في ظل الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة والدولة العبرية عليها في فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك خلال فعالية لمناسبة رأس السنة العبرية شارك فيها أيضا وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وأعضاء هيئة الأركان لجيش الاحتلال في مقر وزارة الحرب (الكرياه) في تل أبيب.

وأضاف نتنياهو: "أنا مقتنع بأننا نستطيع إزالة هذا التهديد (النظام الإيراني) مرة واحدة وإلى الأبد. هذه هي المهمة المركزية التي لا تزال تنتظرنا، لكنها قريبة، ليست مستحيلة، وهي في المتناول".

وتابع: "أقول لأعدائنا لا تلعبوا معنا. لدينا القوة والعزيمة والوحدة الداخلية للتغلب عليكم".

وبشأن لبنان، تطرق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء "التطهير" الذي أجراه جيش الاحتلال لتلة علي الطاهر، وقال إن الحديث يدور حول "بشارة ضخمة".

وبحسبه "بنيت سلسلة علي الطاهر كمكمل لقلعة الشقيف، ومنطلق استراتيجي لم يعتدوا منه على كريات شمونة ومطلة وإنما خططوا أيضاً لاحتلال الجليل من خلالها". وأضاف أنه "اغتلنا هناك الكثير من المخربين، واليوم يمكن القول إن علي الطاهر لم تعد تهددنا".

كما هدد كاتس، اليوم الخميس، بردٍّ قوي حال شنّت طهران هجوما على إسرائيل. وقال كاتس في بيان أصدره مكتبه: "سنضرب جميع البنى التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما يشمل البنية التحتية الخاصة بالطاقة، وسنعيد إيران إلى العصر الحجري، وعصر الظلام".

وأضاف خلال اجتماع مع موظفي وزارة الأمن، أن "هجوم إيران على إسرائيل من شأنه أن يحررنا من أي قيود قائمة".

وأشار كاتس إلى أنّ إسرائيل تراقب مؤشرات تفيد بأن الضغوط الاقتصادية على إيران قد تدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. وأردف: "نرى مؤشرات على أن الضغوط الاقتصادية الضخمة التي تتعرض لها إيران، فضلا عن المخاوف من حدوث انتفاضة وانهيار للنظام، من الممكن أن تدفع البلاد إلى اتخاذ إجراءات متهورة".

وكان كاتس قال أمس الأربعاء، إن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تقوم إيران بشن هجوم خلال فترة الأعياد اليهودية المقبلة.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي عن وزير الأمن قوله، إن "طهران تُفضّل الهجوم في الأعياد".

وأضاف كاتس أنه هو ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يتابعان الأمر عن كثب ويومياً مع الجيش الإسرائيلي، وأحياناً في منتصف الليل عبر الخط الأحمر. فنحن لا نستخفّ بأي معلومة، ولا نريد أن نُفاجأ، ونحن مستعدّون".

وأردف أنّ "الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك سلاح الجو، مستعدّ لمهاجمة إيران"، مستدركاً: "إذا هاجمونا فسوف نردّ بقوة كبيرة من دون الاعتماد على أي طرف".