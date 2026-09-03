انطلاق منافسات بطولة درع الاتحاد تحت 21 عاماً غداً الجمعة

خبرني - تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات بطولة درع الاتحاد تحت 21 عاماً لموسم 2026/2027، بمشاركة أندية دوري المحترفين، والتي تقام مبارياتها على ستاد الأمير محمد.

ويلتقي البقعة مع دوقرة عند الخامسة مساءً، فيما يواجه شباب الأردن نظيره الرمثا عند الخامسة مساء السبت، والوحدات مع الفيصلي عند الثامنة والنصف مساءً.

وتختتم الجولة الأحد، بلقاء العربي مع السلط عند الخامسة مساءً، والحسين مع الجزيرة عند الثامنة والنصف مساءً.

وتخصص البطولة للاعبين مواليد 2005 و2006، باعتبارهم الفئة العمرية المستهدفة للمنتخب الأولمبي، مع السماح بإشراك أربعة لاعبين كحد أقصى من قائمة الفريق الأول في كل مباراة.

وتقام بطولة درع الاتحاد بالتزامن مع منافسات الدوري الأردني للمحترفين CFI، بحيث يتطابق جدول مباريات البطولة مع مباريات دوري المحترفين من حيث تسلسل الجولات وأسماء الفرق، على أن تقام مباراة الفريقين في بطولة درع الاتحاد في اليوم التالي لمواجهتهما ضمن منافسات دوري المحترفين.

وتتواصل منافسات البطولة وصولاً إلى الجولة الثامنة عشرة والأخيرة، وفق الجدول المعتمد، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في جدول الترتيب النهائي.

