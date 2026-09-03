*
الجمعة: 04 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

انطلاق منافسات بطولة درع الاتحاد تحت 21 عاماً غداً الجمعة

  • 03 أيلول 2026
  • 22:58
انطلاق منافسات بطولة درع الاتحاد تحت 21 عاماً غداً الجمعة

خبرني - تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات بطولة درع الاتحاد تحت 21 عاماً لموسم 2026/2027، بمشاركة أندية دوري المحترفين، والتي تقام مبارياتها على ستاد الأمير محمد.

ويلتقي البقعة مع دوقرة عند الخامسة مساءً، فيما يواجه شباب الأردن نظيره الرمثا عند الخامسة مساء السبت، والوحدات مع الفيصلي عند الثامنة والنصف مساءً.

وتختتم الجولة الأحد، بلقاء العربي مع السلط عند الخامسة مساءً، والحسين مع الجزيرة عند الثامنة والنصف مساءً.

وتخصص البطولة للاعبين مواليد 2005 و2006، باعتبارهم الفئة العمرية المستهدفة للمنتخب الأولمبي، مع السماح بإشراك أربعة لاعبين كحد أقصى من قائمة الفريق الأول في كل مباراة.

وتقام بطولة درع الاتحاد بالتزامن مع منافسات الدوري الأردني للمحترفين CFI، بحيث يتطابق جدول مباريات البطولة مع مباريات دوري المحترفين من حيث تسلسل الجولات وأسماء الفرق، على أن تقام مباراة الفريقين في بطولة درع الاتحاد في اليوم التالي لمواجهتهما ضمن منافسات دوري المحترفين.

وتتواصل منافسات البطولة وصولاً إلى الجولة الثامنة عشرة والأخيرة، وفق الجدول المعتمد، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في جدول الترتيب النهائي.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الإسباني يورينتي يعتزل دولياً بعد الفوز بكأس العالم
الإسباني يورينتي يعتزل دولياً بعد الفوز بكأس العالم
  • 2026-09-03 23:52
برشلونة يتجاوز حاجز المليار لأول مرة في تاريخه
برشلونة يتجاوز حاجز المليار لأول مرة في تاريخه
  • 2026-09-03 23:52
إقبال جماهيري كبير على قمة الفيصلي والوحدات بدوري المحترفين الجمعة
إقبال جماهيري كبير على قمة الفيصلي والوحدات بدوري المحترفين الجمعة
  • 2026-09-03 22:46
البقعة يهزم دوقرة بهدف العكش في افتتاح دوري المحترفين
البقعة يهزم دوقرة بهدف العكش في افتتاح دوري المحترفين
  • 2026-09-03 21:18
بحثا عن الضحك.. الكشف عن ألعاب غريبة لحكام الدوري الإنجليزي
بحثا عن الضحك.. الكشف عن ألعاب غريبة لحكام الدوري الإنجليزي
  • 2026-09-03 21:05
الأرجنتين تتوقف في الدقيقة 10.. تكريم استثنائي لميسي بعد اعتزاله الدولي
الأرجنتين تتوقف في الدقيقة 10.. تكريم استثنائي لميسي بعد اعتزاله الدولي
  • 2026-09-03 13:28