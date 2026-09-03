خبرني - وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات حادة لجهازي الأمن الأوكراني والاستخبارات العسكرية، على خلفية اندلاع اشتباك بالأسلحة النارية بين الجهازين في العاصمة كييف، أدى إلى إصابة ثلاثة ضباط، واصفا الحادثة بـ"المخزية".

واندلعت الاشتباكات إثر احتجاز جهاز الأمن قائد وحدة روسية مناهضة للكرملين تقاتل لصالح أوكرانيا تحت إشراف الاستخبارات العسكرية، مما أسفر عن إقالة زيلينسكي مسؤولا رفيعا في جهاز الأمن.

وقال زيلينسكي في تعليقه على الحادثة "هنا في أوكرانيا، لا يُسمح بإطلاق النار إلا على المحتلين الروس دفاعا عن البلاد. لن تتسامح دولتنا مع أي تبادل لإطلاق النار باعتباره أمرًا مسموحا به لأي كان".