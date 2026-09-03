إقبال جماهيري كبير على قمة الفيصلي والوحدات بدوري المحترفين الجمعة

خبرني - يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الجمعة على ستاد عمان الدولي، في مواجهة جماهيرية مرتقبة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وأعلن الفريقان اختتام تحضيراتهما للمباراة التي تعد القمة الثانية بينهما خلال أيام قليلة، بعد أن جمعتهما مواجهة في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الأردني، انتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 2-1.

وتحظى المباراة بإقبال جماهيري كبير، حيث خصصت نسبة 75 بالمئة من سعة المدرجات لجماهير الوحدات، مقابل 25 بالمئة لجماهير الفيصلي، فيما نفدت تذاكر جماهير الفيصلي، واقتربت تذاكر جماهير الوحدات من النفاد، في مؤشر على الحضور الجماهيري المتوقع للمواجهة.

وقال المشجع للنادي الفيصلي حمزة عدنان، إن الجماهير تنتظر المباراة بشغف، مؤكدًا أن الحضور الكبير يعكس أهمية القمة، ومتمنيًا أن يواصل الفيصلي نتائجه الإيجابية أمام الوحدات ويبدأ مشواره في الدوري بانتصار.

وقال المشجع صخر المحاميد أيضا، إن نفاد تذاكر المباراة يؤكد حجم الاهتمام الجماهيري، مشيرًا إلى أن جماهير الفيصلي ستكون حاضرة لمساندة الفريق، ومتطلعًا إلى تقديم اللاعبين مستوى يليق باسم النادي وتحقيق النقاط الثلاث.

من جهته، أكد المشجع الوحداتي نزار سمامعة، أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس شغف الجماهير بهذه المواجهة، معربًا عن ثقته بقدرة الوحدات على تقديم أداء قوي وتحقيق بداية موفقة في الدوري.

كما قال المشجع الوحداتي أيوب ماضي، إن جماهير الوحدات اعتادت مساندة فريقها في المباريات الكبيرة، مبينًا أن الحضور الجماهيري يمنح المواجهة أجواء خاصة، ومتمنيًا أن ينجح الفريق في حصد النقاط الثلاث.

ويدخل الفريقان المباراة بحثًا عن أول ثلاث نقاط في دوري المحترفين لكرة القدم، في ظل طموحات مشتركة باستعادة لقب البطولة، بعد غيابه عن خزائنهما في المواسم الماضية، بعد احتكار الحسين إربد للقب خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية باعتبارها أول ظهور للفريقين في منافسات الدوري، وسط توقعات بأن تشهد حضورًا جماهيريًا لافتًا وأجواء تنافسية تعكس مكانة القمة في كرة القدم الأردنية.

